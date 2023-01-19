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Коммерсантъ FM
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Россия проверяет информацию о поставке американских снарядов с израильских складов на Украину

Российские власти попросят Израиль отреагировать на статью The New York Times о поставках американских снарядов Украине, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, Москва проверяет эту информацию.

Анатолий Викторов

Анатолий Викторов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Викторов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы все это дело проверяем и попросим наших израильских коллег по нашим каналам обсудить эту тему»,— сказал господин Викторов на площадке клуба «Валдай» (цитата по ТАСС). Он отметил, что Россия внимательно относится к обеспокоенности Израиля по темам безопасности на протяжении многих лет и рассчитывает на взаимность в этом вопросе.

Посол рассказал, что «уже с меньшим интересом и доверием» относится к публикациям The New York Times, потому что она «как-то немножко пожелтела». Дипломат считает, что все сообщения газеты нужно «делить на очень много», потому что там «правда соседствует с полуправдой и искажением фактов».

Источники The New York Times утверждают, что Пентагон отправляет Украине 155-миллиметровые снаряды, хранящиеся на складах израильской армии. По их информации, США и Израиль заключили соглашение о поставке на Украину 300 тыс. снарядов калибра 155 мм. Израиль официально отказывается поставлять Киеву вооружение, несмотря на запросы.

О политической ситуации в Израиле — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху добился своего и поговорил с Владимиром Путиным».

Леонид Уварчев

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