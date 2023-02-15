Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин представил прессе бывшего заключенного и бойца ЧВК Дмитрия Якущенко. Ранее связанные с ЧВК Telegram-каналы опубликовали видео его «убийства» кувалдой. В видеозаписи, которую выложил у себя в Telegram-канале член СПЧ и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Дмитрий Якушенко говорит, что в украинском плену его пытали и заставляли говорить то, «что от него хотели услышать».

Евгений Пригожин рассказал, что вернуть бойца удалось в результате обмена. По словам основателя ЧВК, Дмитрий Якушенко попал в плен, «потому что выполнял боевую задачу и заблудился», но вел себя в плену «как нормальный мужчина». «Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации»,— добавил Евгений Пригожин.

Когда самого Дмитрий Якушенко спросили, «каким образом он вернулся из плена», он ответил: «Об этом история умалчивает». После этого глава ЧВК уточнил, что заключенного вернули благодаря обмену. Боец ЧВК утверждает, что в плену украинские военные к нему «относились жестко, избивали, пытали». «То, что я там наговорил на видео, они в принципе хотели от меня это услышать. Для чего я это говорил? Чтобы остаться в живых, потому что были большие угрозы»,— сказал он.

13 февраля было опубликовано видео с Дмитрием Якущенко, который рассказал, что получил 19 лет колонии за убийство и разбой, а позже отправился на фронт в рядах ЧВК «Вагнер». В описании к видео сказано, что мужчина добровольно сдался в плен украинским войскам спустя четыре дня нахождения на фронте. В конце видео ему якобы разбивали голову кувалдой, но эти кадры были размыты. Позднее в тот же день опубликовали еще одно видео, на котором мужчина заявил, что его простили и дали ему второй шанс.

Подробности — в материале «Ъ» «"Вы думали, односерийная драма?"».