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«Вы думали, односерийная драма?»

Боец ЧВК «Вагнер», перебежавший к врагу, ожил после казни

Представители российского негосударственного вооруженного формирования «Вагнер» опубликовали видео с якобы казнью уроженца Крыма Дмитрия Якущенко по обвинению в предательстве и намеренной сдаче в плен противнику на Украине. Сцена убийства была построена по тем же лекалам, что и еще с одним экс-бойцом ЧВК Евгением Нужиным: те же подвал и кувалда, те же последние слова. Однако позже основатель организации Евгений Пригожин намекнул на продолжение истории, а связанный с его информационными ресурсами Telegram-канал опубликовал еще одну видеозапись, на которой недавно казненный боец воскрес и заявил, что его простили и даровали ему второй шанс.

Дмитрий Якущенко

Дмитрий Якущенко

Фото: Кадр из видеоролика

Дмитрий Якущенко

Фото: Кадр из видеоролика

Запись казни мужчины, представлявшегося 44-летним уроженцем Крыма Дмитрием Якущенко, опубликовал 13 февраля Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер». В преамбуле к ролику было указано, что на видео — заключенный, вступивший в ЧВК, который добровольно сдался в плен украинским военным спустя четыре дня после появления на передовой.

В плену, отмечал ресурс, он признался в своих изначальных планах на побег и выражал надежду на скорый возврат Крыма Украине.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, Дмитрий Якущенко родился в 1978 году в крымском поселке Ленино, был четыре раза судим. Первый срок в виде двух лет колонии получил в 2000 году за ненадлежащее исполнение медицинских обязанностей, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей. Далее был трижды судим за кражи, в конце 2015 года вышел по УДО и спустя несколько лет вместе с двумя сообщниками убил с особой жестокостью человека, совершая разбой. После этого Дмитрий Якущенко получил 19 лет колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-2 в Энгельсе. В ЧВК «Вагнер» был завербован предположительно осенью 2022 года.

На видео с так называемой казнью, как и в случае с Евгением Нужиным, мужчина находился в подвале с привязанной к подобию наковальни головой.

Он заявил, что последнее из того, что помнит, то, как его оглушили ударом по голове сзади, когда он был в Днепре. Далее он сообщил, что его будут судить, и стоящий сзади мужчина в камуфляже нанес ему три мощных удара кувалдой в голову.

Суд отказался признать Евгения Пригожина основателем ЧВК

Однако многие пользователи соцсетей усомнились в правдоподобности происходящего в кадре, отмечая, что в момент убийства картинка была размыта, а тело неправдоподобно реагировало на удары. Также вскоре стало известно, что Дмитрия Якущенко никто не похищал тайно в Днепре, а его освободили из украинского плена и вернули в Россию еще в начале декабря прошлого года в рамках двухстороннего обмена. В интервью телеканалу RT он отмечал тогда, что оппоненты заставляли их говорить под камеры то, что они не хотят говорить.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала, что обратится в Следственный комитет России с просьбой проверить скандальную видеозапись, отметив журналистам, что внесудебные казни в стране недопустимы. В это же время руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин намекнул, что в этой истории рано ставить точку.

«Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло»,— процитировала слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Далее на информационных ресурсах, связанных с ЧВК, было опубликовано еще одно видео, на котором якобы убитый ранее человек сообщил, что в реальности был прощен, поскольку принес из плена много ценной информации. Был ли этот ролик снят до так называемой казни или после, не понятно. Также неизвестна дальнейшая судьба крымчанина в составе «оркестра».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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