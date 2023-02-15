Путин: российские спасатели в Турции работали круглосуточно

В приветствии участникам коллегии МЧС президент России Владимир Путин сказал, что российские спасатели в Турции и Сирии после землетрясения работали практически круглосуточно. По его мнению, сотрудники МЧС прибыли на пострадавшие от землетрясения территории одними из первых.

«Наши спасатели, кинологи, врачи, психологи работали практически круглосуточно, были быстро развернуты мобильные госпитали, организованы поисковые и аварийно-спасательные работы, тем самым спасены жизни и здоровье многих людей»,— сказал Владимир Путин.

14 февраля стало известно, что руководство МЧС решило вывести группировку службы с территории Турции и Сирии. Россия вошла в штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции 9 февраля. По состоянию на 15 февраля количество погибших превысило 40 тыс. человек.

Подробнее о международной помощи пострадавшим при землетрясении — в материале «Дипломатия землетрясения».

Андрей Сапожников