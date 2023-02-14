МЧС решило вывести группировку спасателей из Сирии и Турции

Руководство МЧС приняло решение вывести группировку службы с территории Турции и Сирии, где сотрудники МЧС проводили поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения районах. Глава МЧС Александр Куренков объяснил вывод группировки привлечение тяжелой техники к разбору завалов.

«Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение о выводе группировки МЧС России»,— сказал Александр Куренков во время телемоста (цитата по «Интерфаксу»).

9 февраля Россия вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции, в стране находились около 100 российских спасателей. По данным ООН на 13 февраля, в результате землетрясения в двух странах погибли 37 тыс. человек.

Подробнее о международной помощи пострадавшим — в материале «Дипломатия землетрясения».

Андрей Сапожников