Песков: привлечение Украиной иностранных наемников затянет военную операцию

Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины не изменит ход российской военной операции, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, привлечение наемников Киевом только затянет бои.

Во время пресс-колла господин Песков сказал, что российские военные «слышат на передовой иностранную речь иностранных наемников» уже давно. «Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно. Еще раз повторяем, да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно»,— уверен представитель Кремля.

В военных действиях на Украине участвуют, в частности, наемники из Великобритании и Грузии. Грузинские власти пригрозили лишать за этой гражданства. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что официально страны Евросоюза (ЕС) никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. В МИД России в декабре сказали, что не будут обсуждать гарантии безопасности, пока на Украине есть «американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер