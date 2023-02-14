Песков: российские спасатели героически работали в Турции и Сирии

Российские спасатели, отправленные в Турцию и Сирию после землетрясений, отработали «профессионально, героически и результативно», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня, 14 февраля, МЧС решило вывести группировку спасателей из обеих стран.

Господин Песков во время пресс-колла заявил, что «спасательная часть операции завершается». «Наши спасатели, как всегда, работали профессионально и героически, и результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС — это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся»,— сказал представитель Кремля.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков. Землетрясение также было зафиксировано в Сирии. Общее число погибших превышает 35 тыс., пострадали более 80 тыс. человек. 9 февраля Россия вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции, в стране находились около 100 российских спасателей.

О последствиях стихийного бедствия — в материале «Ъ» «Дипломатия землетрясения».

Лаура Кеффер