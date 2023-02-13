Москалькова обратится в СКР из-за еще одной предположительной казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направит обращение в Следственный комитет для проверки подлинности видео, на котором казнят предположительно бывшего участника ЧВК «Вагнер». Утверждалось, что убитый — заключенный, вступивший в ЧВК, а позднее добровольно сдавшийся в плен украинским военным.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Внесудебные казни недопустимы, и нужно, конечно, проверять»,— сказала РБК госпожа Москалькова.

Видео было опубликовано сегодня, 13 февраля. Показанный на нем мужчина сказал, что его зовут Дмитрий Якущенко, он получил 19 лет колонии за убийство и разбой, а позже отправился на фронт в рядах ЧВК «Вагнер». В описании к видео сказано, что мужчина добровольно сдался в плен украинским войскам спустя четыре дня нахождения на фронте. В конце видео ему разбивают голову кувалдой.

В ноябре 2022 года появилось видео с предположительной казнью тем же способом экс-заключенного Евгения Нужина. В офисе президента Украины говорили, что господин Нужин добровольного согласился на обмен в Россию. В том же месяце Татьяна Москалькова рассказала, что СКР проводит проверку видео, с тех пор о ее результатах ничего не сообщалось.