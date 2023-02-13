Путин обсудил с Совбезом итоги поездки Лаврова в Африку

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности по итогам поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки. Глава государства попросил господина Лаврова доложить о командировке. Об этом сообщается на сайте Кремля. С 6 по 9 февраля глава российского МИДа посетил Мали, Мавританию и Судан.

В ходе своего турне Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из стран Африки. Стороны обсуждали сотрудничество с Россией и укрепление международных связей. 23-26 января Сергей Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу, Эритрею. Его поездки были организованы в рамках подготовки к саммиту Россия—Африка, который запланирован на июль в Санкт-Петербурге. Это будет второе подобное мероприятие — первый саммит Россия-Африка прошел в Сочи в 2019 году.

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