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Коммерсантъ FM
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Лавров считает, что США и Европа хотят восстановить колониальную зависимость Африки

Страны Запада требует от Африки не сотрудничать с Россией, чтобы «не выбиваться из общей дисциплины», утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, западные страны добиваются восстановления колониальной зависимости Африканского континента. Министр поднял эту тему на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с российской делегацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление, по большому счету, колониальной зависимости, но уже в новой форме»,— убежден господин Лавров (цитата по ТАСС).

Российский министр находится в африканском турне. 23 января он побывал в Южно-Африканской Республике. 24 января Сергей Лавров впервые прилетел в столицу Эсватини (до 2018 года — Свазиленд). Его поездки организованы в рамках подготовки к саммиту Россия—Африка, который запланирован на июль в Санкт-Петербурге.

О реакции на турне министра — в материале «Ъ» «Леопард, да не тот».

Лаура Кеффер

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