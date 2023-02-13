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Коммерсантъ FM
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Оппозиция Молдавии проведет новые акции протеста против роста тарифов на электроэнергию

Оппозиционная партия «Шор» анонсировала новые акции протеста в Молдавии против роста тарифов на электроэнергию. Об этом заявила глава фракции в парламенте страны Марина Таубер.

«Всех граждан Молдавии, недовольных высокими тарифами на природный газ, электроэнергию и тепло, призываем выйти на мирный митинг перед зданием парламента в воскресенье, 19 февраля, в 13:00 (14:00 мск — "Ъ")»,— сказала Марина Таубер на брифинге (цитата по ТАСС).

В 2022 году представители партии регулярно проводили антиправительственные акции, они шли практически каждое воскресенье с середины сентября. Протестующие требовали отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных выборов. Правительство Молдавии хотело запретить партию. В феврале госпожа Санду обвинила «Шор» в попытке диверсий против конституционного строя Молдавии.

С 2021 года в Молдавии продолжает энергетический кризис, который усугубился из-за военной операции России на Украине. Задолженность Молдавии за российский газ оценивается в $709 млн, сейчас проводится аудит долга. С августа закупочная стоимость природного газа для Молдавии выросла почти на 50%, с $980 до $1458,5 за 1 куб. м. В декабре Молдавия прекратила поставки газа из России, эти объемы будут поступать в Приднестровье. В стране заявляли, что достигли независимости от российского газа.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Вся власть советнику!».

Олеся Павленко

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