В Китае заявили, что американские аэростаты более 10 раз незаконно входили в воздушное пространство страны в 2022 году

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что с 1 января 2022 года американские аэростаты незаконно входили в воздушное пространство Китая более десяти раз. Он не привел каких-либо подробностей.

«Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление. Только с прошлого года американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая без разрешения соответствующих ведомств КНР»,— сказал Ван Вэньбинь на брифинге (цитата по ТАСС).

С начала февраля в небе над США и Канадой были сбиты несколько вторгшихся в их воздушное пространство объектов. Как минимум один из сбитых объектов принадлежал Китаю. В Китае утверждали, что это был сбившийся с курса метеозонд. Последний летающий объект был сбит в ночь на 13 февраля над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой. В Пентагоне говорили, что усилили наблюдение за небом США.

12 февраля китайская газета Global Times заявила, что морские службы китайской провинции Шаньдун на востоке страны обнаружили неопознанный летающий объект недалеко от прибрежного города Циндао (провинция Шаньдун). Власти собираются сбить объект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Олеся Павленко