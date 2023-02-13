Медведчук не видит перспектив заключения новых Минских соглашений

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что России и Украине не удастся достичь новых Минских соглашений. По его мнению, «сегодня не приходится» говорить о возможности мирных переговоров.

«Говоря о возможности Минских соглашений—3, я категорически не вижу перспективы. Минские соглашения, к огромному сожалению, канули в Лету. Если говорить о каком-то мире, то об этом можно говорить только при выполнении условий»,— сказал господин Медведчук в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Политик считает, что Украина «практически прекратила свое существование как государство», потому что страна должна быть «суверенной, демократической, социальной и правовой». «Ни один из этих признаков, отмеченных в Конституции Украины, сегодня не относится к факту государственной машины, которую преступно возглавляют Зеленский, его режим, его окружение»,— добавил он.

Минские соглашения — документ, сформированный для урегулирования конфликта на востоке Украины. Их подписали лидеры РФ, ФРГ, Франции, Украины, ДНР и ЛНР в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года рассказал, что говорил другим лидерам, что Киев не сможет их исполнять. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-президент Украины Петр Порошенко после ввода Россией войск на Украину заявили о пользе Минских соглашений для укрепления украинской армии. Кремль считает это заявление признанием, что соглашения были «ширмой» для того, чтобы «силой решить проблему Донбасса».

Леонид Уварчев