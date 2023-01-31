Песков: Порошенко, Олланд и Меркель подтвердили, что для них Минские соглашения были ширмой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Минские соглашения дали Украине восемь лет для строительства армии. Господин Песков сказал, что слова бывшего украинского президента доказывают, что Украина и западные страны использовали договоренности как «ширму», за которой скрывали подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе. Ранее похожие заявления об усилении украинской армии в период действия соглашения делали экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил. Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии, Минские соглашения были не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину, с тем чтобы силой решить проблему Донбасса»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Накануне Петр Порошенко заявил, что успех Минских соглашений был в том, что документ позволил Украине усилить свою армию. «Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции»,— сказал он в интервью для фильма BBC «Путин против Запада».

В декабре 2022 года с похожими заявлениями об укреплении украинской армии в период действия соглашений выступила Ангела Меркель, в январе — Франсуа Олланд. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован в феврале 2015 года Россией, Украиной, Францией и Германией. В саммите в «нормандском формате» участвовали президент России Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

О том, что происходит на 342-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».