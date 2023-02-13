В Турции из-под завалов достали человека спустя почти семь суток после землетрясения

Спасатели достали из-под завалов в Турции человека спустя 160 часов после землетрясения. В операции по его извлечению принимали участие спасатели из России, Белоруссии и Киргизии.

Работы длились больше четырех часов в темное время суток с риском для жизни из-за возможности обрушения конструкций, сообщило МЧС РФ в Telegram. Врачи российского ведомства оказали первую медицинскую помощь пострадавшему «непосредственно внутри завала». Пострадавший был госпитализирован.

Российские спасатели участвуют в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. По данным на 12 февраля, ими было спасено пять человек в Турции и три человека в Сирии.

Землетрясение с эпицентром в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Число жертв в Турции составляет больше 29,6 тыс. человек, в Сирии — 8,5 тыс. По оценке Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов Турции, ущерб экономике Турции составляет $84 млрд — 10% ВВП.

О проблеме с помощью Сирии в ликвидации последствий — в материале «Ъ» «Дипломатия землетрясения».

Леонид Уварчев