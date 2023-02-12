В Бундестаге назвали наивным «Манифест в поддержку мира» между Украиной и Россией

Заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт выступила против «Манифеста в поддержку мира» на Украине, ранее предложенного с целью остановить отправку ВСУ вооружения. Госпожа Геринг-Эккардт утверждает, что необходимо продолжать отправку Украине военной помощи, в том числе чтобы избежать ошибок 2014 года.

«Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным. Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам, поскольку мир навязать нельзя и ошибки 2014 года нельзя повторять»,— сказала зампред Бундестага в интервью медиагруппе Fanke (цитата по ТАСС).

10 февраля на сайте change.org опубликовали петицию «Манифест в поддержку мира», инициаторами которого стали депутат Бундестага Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер. К ним позже присоединились 69 политиков, журналистов, деятелей искусства, ученых и предпринимателей из Германии. В петиции говорится, что ни одна из сторон не сможет одержать победу в ходе боевых действий на Украине, в связи с чем конфликт необходимо решать за столом переговоров.

Авторы инициативы указывают, что граждане ФРГ не могут воздействовать на США или Россию, но могут напомнить немецкому правительству об ответственности перед своей страной. В связи с этим инициаторы призвали канцлера Германии Олафа Шольца прекратить поставки вооружения и возглавить альянс по прекращению огня. На сегодня, 12 февраля, петицию подписали более 247 тыс. человек.

7 февраля Германия анонсировала отправку Украине 178 тяжелых танков Leopard 1. Изначально ФРГ отказывалась поставлять ВСУ технику западного производства. Вместе с тем Олаф Шольц заверял, что гражданам не стоит беспокоиться, поскольку Берлин своими действиями предотвращает эскалацию конфликта. После согласования отправки танков Украина попросила поставить ей истребители. В Минобороны ФРГ заявили, что эти поставки исключены.

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Лусине Баласян