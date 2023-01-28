Шольц пообещал гражданам беречь свои нервы на фоне ситуации с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал жителям Германии тщательно взвешивать все шаги по Украине. По его словам, немецкое правительство принимает решения, которые согласовываются на международном уровне, они направлены на то, чтобы военные действия не касались жителей страны напрямую, а правительство и сам канцлер «сохраняли нервы».

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне»,— заявил господин Шольц в еженедельном обращении (цитата по ТАСС).

Как пояснил канцлер ФРГ, Германия предотвращает эскалацию, потому что «войны между Россией и НАТО быть не должно». «Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы»,— добавил Олаф Шольц.

25 января канцлер Германии анонсировал поставку Украине 14 танков Leopard 2. C разрешения немецких властей эти танки смогут поставить Киеву и другие страны, о таких планах уже объявили Франция, Норвегия и Словакия, Португалия. При этом Минобороны Германии исключило поставку Украине истребителей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер