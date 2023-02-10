Под завалами в турецком Хатае обнаружили тела двух членов семьи погибших россиян

МЧС России сообщило, что под завалами в турецком Хатае обнаружены тела мужчины и ребенка. Предположительно это члены семьи найденных ранее двух погибших россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

В доме жила русско-турецкая семья с двумя детьми — двух и четырех с половиной лет. Ранее сегодня, 10 февраля, российские спасатели обнаружили под завалами дома в Хатае тела женщины и ребенка.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Днем того же дня второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в центральной части Турции. Общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции приблизилось к 22 тыс. В ликвидации последствий землетрясений в Турции участвуют спасатели из 11 стран, в том числе 100 сотрудников МЧС России.

Подробнее о влиянии землетрясения на внутриполитическую обстановку в Турции — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Эрдни Кагалтынов