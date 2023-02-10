Глава ЦБ Набиуллина предупредила о возможном повышении ключевой ставки в 2023 году

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году выше, чем вероятность ее снижения. По ее словам, инфляция в России в январе достигла максимальных значений апреля 2022 года из-за волатильных компонентов. Госпожа Набиуллина добавила, что прогноз инфляции на 2023-й на уровне 5–7% сохраняется, регулятор планирует вернуться к вопросу пересмотра нейтральной ставки летом.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились и, напротив,— возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышения ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели — вблизи 4%»,— сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Эльвира Набиуллина добавила, что ЦБ будет следить за тем, как решение правительства о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и вступление в силу эмбарго на нефтепродукты повлияют на рынок нефти. Госпожа Набиуллина отметила, что ЦБ снизил прогноз по ценам на нефть на 2023 год.

Госпожа Набиуллина дополнила, что в середине 2023-го в ЦБ ожидают роста динамики ВВП. В среднем в ЦБ прогнозируют динамику ВВП в этом году от –1% до 1%.

По ее словам, риски глобальной рецессии снизились. Она отметила, что на мировой экономике положительно сказались снятие антикоронавирусных ограничений в Китае, снижение цен на энергоносители. На снижении рисков сказалось также и то, что центральные банки развитых стран приблизились к пиковым значениям своих ставок.

«Все это благоприятно сказывается и на экономиках развивающихся стан, в том числе ключевых торговых партнеров России. Однако позитивное влияние этого фактора на Россию будет сдерживаться санкциями»,— сказала Эльвира Набиуллина.

Сегодня, 10 февраля, совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% в третий раз. Последний раз ключевую ставку понижали в сентябре. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что правительство добивалось от регулятора понижения ставки. В российском кабмине эту информацию назвали недостоверной.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ключевая ставка осталась на паузе».

Олеся Павленко