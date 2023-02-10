Доктор медицинских наук рассказал о риске эпидемии кори на Кубани

В 2023 году случаи заболевания корью зарегистрированы в десятке регионов России, в том числе на Кубани. По данным краевого управления Роспотребнадзора, выявлены «единичные случаи», точную цифру и населенные пункты в ведомстве не называют. Самая массовая вспышка кори произошла в Новосибирской области, где заболели 95 человек. Но такая статистика не должна пугать, рассказал «Ъ-Кубань» профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

«Корь никуда не исчезала, она постоянно циркулирует в России и во всем мире. Но это довольно редкая вирусная инфекция благодаря систематически проводимой вакцинации, поэтому отдельные случаи возникновения кори — не должны смущать. Население против кори хорошо привито, а противокоревая вакцина создает относительно долгий иммунитет. У тех, кто переболел корью, иммунитет прочный и пожизненный. Кроме того, подавляющее число случаев кори протекает легко. Необходимость ревакцинации можно рассматривать только когда возникает массовое заболевание»,— говорит профессор Власов.

Вместе с тем эксперт отмечает ослабление кампании по вакцинации от других вирусных инфекций, в том числе кори, во время пандемии коронавируса.

4 февраля специалисты Роспотребнадзора ввели в Анапе противоэпидемические меры из-за заболевания корью семилетней ученицы. Школьница ранее была в регионе, который считается неблагополучным по заболеваниям корью (какой именно — не уточняется). В школе №11, где учится девочка, ввели 21-дневный карантин.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью на коже.

Наталья Решетняк

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