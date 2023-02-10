В офисе Владимира Зеленского заявили о нехватке боеприпасов

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква утверждает, что у Украины почти не осталось боеприпасов. По его словам, это связано с интенсивностью боев.

«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов»,— сказал господин Жовква в интервью Bloomberg. Он сообщил, что украинские вооруженные силы также нуждаются в дальнобойной артиллерии и истребителях.

За последний месяц в рамках военный помощи Украине поставляли боеприпасы Канада, США, Португалия, Германия.

По данным Financial Times, российско-украинский военный конфликт создал кризис в цепочках поставок боеприпасов в Европе. В связи с этим многие европейские оборонные компании были вынуждены увеличить рабочие смены или нанять больше персонала. Германский оборонный концерн Rheinmetall объявил в январе о строительстве нового завода по производству взрывчатых веществ в Венгрии.

В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало большую часть запасов боеприпасов. При этом он отмечал, что альянс нарастил производство новых. В январе этого года верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи говорил, что альянс рассчитывает опередить Россию в массовом производстве боеприпасов и для этого будет наращивать их выпуск.

Анастасия Ларина