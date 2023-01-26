Министр обороны Канады пообещала передать Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила, что Оттава направит Киеву четыре боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели. Канада также предоставит боеприпасы, запчасти и направит канадских военных для обучения украинских солдат использованию танков в третьей стране.

«Эти четыре танка боеготовны и будут развернуты в ближайшие недели»,— заявила господа Ананд на пресс-конференции, добавив, что количество танков, предоставленных Канадой, в конечном итоге может увеличиться (цитата по AFP).

«В координации с нашими союзниками и партнерами мы предоставим танки Leopard 2, обеспечение и обучение их использованию в ответ на срочные запросы Украины»,— цитирует министра сайт канадского правительства.

Ранее Германия разрешила другим странам отправлять Украине находящиеся у них Leopard. Сам Берлин анонсировал поставку ВСУ 14 танков.

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Мария Федотова