НАТО рассчитывает опередить Россию в массовом производстве боеприпасов

Североатлантический альянс надеется, что сможет производить боеприпасы для поставок Украине в больших масштабах, чем Россия, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По его словам, на военный конфликт тратят очень много боеприпасов, причем расход Москвы якобы больше, чем Киева.

«Война на Украине также продемонстрировала огромный расход боеприпасов, с российской стороны даже больший, чем с украинской. Поэтому сейчас все требуют больше боеприпасов. Я думаю, на Западе у нас есть возможность опередить в этом русских, поскольку у нас есть возможности, деньги, способность к увеличению масштабов производства, но это потребует от нас сфокусированности»,— рассказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

По словам господина Каволи, для расширения военного производства на Западе понадобится «некоторое время». Власти стран, как пояснил он, сначала должны решить, какие вооружения закупать, после чего «частные инвесторы должны инвестировать средства в создание новых производственных линий».

В ноябре 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал страны альянса нарастить производство оружия для поддержки Украины и признавал, что НАТО исчерпало большую часть запасов боеприпасов. Он считает, что военная поддержка Киева — кратчайший путь к миру. The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков писала, что Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре заявил, что в 2022 году количество направляемых в российские войска боеприпасов выросло на 69–109%. По его словам, уровень выполнения заданий гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники составил 91%. Он говорил, что в 2023 году объемы гособоронзаказа увеличат в 1,5 раза.

Лаура Кеффер