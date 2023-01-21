Португалия поставит Украине 14 бронетранспортеров

Португалия заявила о готовности отправить на Украину 14 бронетранспортеров М113, восемь генераторов большой мощности, 120-мм боеприпасы и две тонны медоборудования. Сообщение о поставках опубликовано на сайте Минобороны Португалии (.pdf).

Лиссабон также намерен обучать украинских военных обезвреживанию мин, оказанию медпомощи в бою, защите оружия массового поражения и вести общую военную подготовку. Португальские военные в феврале прибудут для этого в Германию. Лиссабон готов принять до 40 раненных в боях украинских военных для оказания им медпомощи.

Минобороны Португалии также сообщило, что страна принимала участие во встрече по поводу предоставления странами Запада танков Украине. Министр обороны повторила, что, по ее мнению, необходимо организовать обучение по использованию танков.

С учетом новой помощи Лиссабон направит Киеву в целом 532 тонны различных грузов военного назначения с начала российско-украинского конфликта.

О дискуссии по поставкам танков — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев