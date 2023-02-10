МИД: Россия прорабатывает назначение нового посла в Японию

Россия работает над назначением нового посла в Токио, сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По его словам, уже есть кандидатура на этот пост.

«Работаем над этим»,— рассказал замминистра ТАСС. Кого могут назначить послом, он уточнять не стал.

В марте 2022 года Россия на фоне введения санкций со стороны Японии отказалась от переговоров по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы. В ноябре президент Владимир Путин освободил от обязанностей посла России в Японии Михаила Галузина и назначил его на пост замглавы МИД. Власти Японии не намерены упразднять должность министра по развитию экономических отношений с Россией.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ FM» «Санкции ширятся».

Лаура Кеффер