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Коммерсантъ FM
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МИД: Россия прорабатывает назначение нового посла в Японию

Россия работает над назначением нового посла в Токио, сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По его словам, уже есть кандидатура на этот пост.

«Работаем над этим»,— рассказал замминистра ТАСС. Кого могут назначить послом, он уточнять не стал.

В марте 2022 года Россия на фоне введения санкций со стороны Японии отказалась от переговоров по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы. В ноябре президент Владимир Путин освободил от обязанностей посла России в Японии Михаила Галузина и назначил его на пост замглавы МИД. Власти Японии не намерены упразднять должность министра по развитию экономических отношений с Россией.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ FM» «Санкции ширятся».

Лаура Кеффер

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