Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром» обсудил с Казахстаном и Узбекистаном взаимодействие в газовой отрасли

Сегодня, 9 февраля, состоялась рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли, сообщила пресс-служба «Газпрома».

В январе 2023 года «Газпром» подписал двусторонние «дорожные карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном и Узбекистаном. «Дорожная карта» между «Газпромом» и Узбекистаном предусматривает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия—Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. Ташкент заверил, что о передаче «Газпрому» узбекской газотранспортной системы речи не идет.

26 января господин Мирзамахмудов сообщил, что «дорожная карта», подписанная с «Газпромом», предусматривает завершение переговорного процесса по поставкам российского газа к 27 февраля. Осуществление поставок планируется с 1 марта 2023 года.

28 ноября 2022 года президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Кремле сообщили, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран».

8 декабря министр энергетики Узбекистана заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...