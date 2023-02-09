«Газпром» обсудил с Казахстаном и Узбекистаном взаимодействие в газовой отрасли

Сегодня, 9 февраля, состоялась рабочая встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли, сообщила пресс-служба «Газпрома».

В январе 2023 года «Газпром» подписал двусторонние «дорожные карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с Казахстаном и Узбекистаном. «Дорожная карта» между «Газпромом» и Узбекистаном предусматривает транзит газа из России по газопроводу «Средняя Азия—Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. Ташкент заверил, что о передаче «Газпрому» узбекской газотранспортной системы речи не идет.

26 января господин Мирзамахмудов сообщил, что «дорожная карта», подписанная с «Газпромом», предусматривает завершение переговорного процесса по поставкам российского газа к 27 февраля. Осуществление поставок планируется с 1 марта 2023 года.

28 ноября 2022 года президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Кремле сообщили, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран».

8 декабря министр энергетики Узбекистана заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Дарья Эрозбек