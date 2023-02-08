Взрывом в жилом доме в Тульской области разрушено 20 квартир

В результате вчерашнего взрыва и обрушения подъезда в пятиэтажке в Тульской области 20 квартир полностью или частично разрушены, сообщили ТАСС в экстренных службах. Под завалами могут оставаться три человека.

«Думаем, могут оставаться под завалами трое, не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим»,— сказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Инцидент произошел вчера, 7 февраля, в Ефремове. Из-за взрыва обрушился первый подъезд. По последним данным, погибли пять человек, еще трое были госпитализированы. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Региональные власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб.

Лаура Кеффер