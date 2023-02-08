Новак: послабления ЕС говорят о востребованности российских нефтепродуктов

Российские нефтепродукты остаются востребованными в странах Евросоюза (ЕС), считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это подтверждается тем, что ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ.
Александр Новак
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
«Это еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы, раз политики европейские указали, что их действия не поддаются никакой логике, и они принимают такие решения и думают, как выкрутиться из этой ситуации»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
По мнению господина Новака, вывод ряда нефтепродуктов из-под санкций является легализацией «серых» схем поставок топлива. Он убежден, что российская нефтяная отрасль продолжит стабильно функционировать.
С 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю с рядом исключений, а также установил потолок цен на сырье из РФ в размере $60 за баррель. С 5 февраля действуют аналогичные санкции для российских нефтепродуктов. Потолок цен установлен на уровне $45 и $100 за баррель в зависимости от вида продукции.
О том, куда теперь РФ продает нефть и нефтепродукты, читайте в материале «Ъ» «Обходные маневры».