Новак: послабления ЕС говорят о востребованности российских нефтепродуктов

Российские нефтепродукты остаются востребованными в странах Евросоюза (ЕС), считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это подтверждается тем, что ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Это еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы, раз политики европейские указали, что их действия не поддаются никакой логике, и они принимают такие решения и думают, как выкрутиться из этой ситуации»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

По мнению господина Новака, вывод ряда нефтепродуктов из-под санкций является легализацией «серых» схем поставок топлива. Он убежден, что российская нефтяная отрасль продолжит стабильно функционировать.

С 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю с рядом исключений, а также установил потолок цен на сырье из РФ в размере $60 за баррель. С 5 февраля действуют аналогичные санкции для российских нефтепродуктов. Потолок цен установлен на уровне $45 и $100 за баррель в зависимости от вида продукции.

О том, куда теперь РФ продает нефть и нефтепродукты, читайте в материале «Ъ» «Обходные маневры».

Лаура Кеффер