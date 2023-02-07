Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3703 человек

Жертвами землетрясения в Турции стали 3703 человека. Ранены 22286. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

По последним данным, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали около 1,5 тыс. человек. Суммарно в Турции и Сирии более 5 тыс. погибших.

Землетрясение произошло 6 февраля в турецком Газиантепе, а также соседней Сирии. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. В числе погибших оказался один гражданин России. В ликвидации последствий землетрясений участвует несколько стран, в том числе Россия. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Лусине Баласян