Красный Крест призвал снять с Сирии санкции для ликвидации последствий землетрясения

Сирийское отделение Красного Креста считает нужным снять санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения, заявил глава организации Халед Хбубати. Он пояснил, что Сирии необходимо поставить спецтехнику и оборудование. Международная федерация Красного Креста оценивает число погибших в стране в 1,5 тыс., местные власти говорили о более чем 800 жертвах.
Господин Хбубати на пресс-конференции сказал, что нужно снять санкции с Сирии как можно скорее. «Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
Вчера, 6 февраля, ночью произошло землетрясение в турецком Газиантепе. Подземные толчки также ощущались в Сирии. В Турции число погибших уже превысило 3,4 тыс., пострадало более 21 тыс. человек. В их числе был гражданин России. С ликвидацией последствий землетрясений помогают несколько стран, спасателей также направило российское МЧС.
Подробности — в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».