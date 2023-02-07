Красный Крест призвал снять с Сирии санкции для ликвидации последствий землетрясения

Сирийское отделение Красного Креста считает нужным снять санкции с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения, заявил глава организации Халед Хбубати. Он пояснил, что Сирии необходимо поставить спецтехнику и оборудование. Международная федерация Красного Креста оценивает число погибших в стране в 1,5 тыс., местные власти говорили о более чем 800 жертвах.

Господин Хбубати на пресс-конференции сказал, что нужно снять санкции с Сирии как можно скорее. «Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения… мы нуждаемся в тяжелом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчетах для ускорения проведения поисково-спасательных операций»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 6 февраля, ночью произошло землетрясение в турецком Газиантепе. Подземные толчки также ощущались в Сирии. В Турции число погибших уже превысило 3,4 тыс., пострадало более 21 тыс. человек. В их числе был гражданин России. С ликвидацией последствий землетрясений помогают несколько стран, спасателей также направило российское МЧС.

Подробности — в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 26 Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

Лаура Кеффер