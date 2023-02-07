Boeing сократит в нынешнем году 2 тыс. кадровиков и финансистов

Boeing намерена сократить в текущем году около 2 тыс. сотрудников, сообщает Reuters. Речь идет о работниках из сферы набора персонала и финансов, которые будут либо уволены, либо сокращены.

Boeing уже сообщала, что одновременно с сокращениями намерена нанять в 2023 году 10 тыс. новых сотрудников. Это меньше, чем в 2022 году, когда было нанято около 14 тыс. человек. Компания хочет увеличить число сотрудников по таким направлениям, как проектирование и производство самолетов.

Ранее главный конкурент Boeing компания Airbus объявила о планах нанять 13 тыс. сотрудников в 2023 году. По итогам прошлого года Airbus четвертый раз обошла Boeing по поставкам самолетов: 661 самолет против 480.

Boeing завершила 2022 год с убытком $5,1 млрд, который оказался хуже, чем в 2021 году — тогда он составил $4,3 млрд. Между тем выручка компании по итогам года увеличилась на 7%, до $66,6 млрд.

Кирилл Сарханянц