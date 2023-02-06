МИД России анонсировал визит главы МАГАТЭ в Москву на этой неделе

Глава Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси на этой неделе приедет в Москву, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, российская сторона рассчитывает на «глубокий и профессиональный» разговор по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«График пока еще не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится, и мы рассчитываем, как всегда, на глубокий профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ»,— сказал господин Рябков на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

19 января Рафаэль Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече они обсудили создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, а также развертываний миссий МАГАТЭ на всех украинских атомных станциях.

Последний раз господин Гросси был в Москве в декабре 2022 года: он приехал в Москву на встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. 11 января Рафаэль Гросси сообщил о планах снова приехать в Россию.

25 января эксперты МАГАТЭ зафиксировали несколько мощных взрывов в районе Запорожской АЭС. Однако в «Росэнергоатоме», контролирующем работу станции, отрицают информацию о взрывах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина