«Росэнергоатом» отрицает информацию МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа утверждает, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки артиллерии, а не взрывов около Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он уверяет, что никаких взрывов в районе ЗАЭС не было.

По словам господина Карчаа, сотрудники станции, эксплуатирующей компании и инспекторы МАГАТЭ ежедневно осматривают ЗАЭС. «В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее»,— сказал он ТАСС.

МАГАТЭ сообщило, что вчера, 25 января, были зафиксированы восемь мощных взрывов вблизи ЗАЭС, а сегодня взрывов было «еще больше». Как уточнил глава агентства Рафаэль Гросси, эти взрывы свидетельствуют о военных действиях вблизи атомного объекта. В МАГАТЭ отмечают, что электроснабжение станции пока неустойчиво. С осени 2022 года она запитана от внешней линии.

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Лаура Кеффер