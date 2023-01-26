Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Около 10:00 вчера, 25 января, были зафиксированы восемь мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС. Сегодня, 26 января, фиксировалось «еще больше» взрывов. Из-за взрывов вибрировали окна в кабинетах на станции. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на экспертов, которые сейчас находятся на станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Фото: РИА Новости
По словам господина Гросси, которые цитируются в пресс-релизе агентства от 26 января, группа экспертов «почти ежедневно» докладывает о взрывах вблизи станции в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене. Эти взрывы, отметил господин Гросси, свидетельствуют о военных действиях вблизи атомного объекта, расположенного на линии соприкосновения войск.
«Я уже несколько месяцев призываю к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Я благодарен за мощную поддержку, которую я получил от многих мировых лидеров, в том числе в Европе, но нужно больше. Мы не можем останавливаться»,— заявил господин Гросси.
На Запорожской АЭС восемь реакторов. Шесть из них остановлены, остальные два работают в режиме «горячего останова» для снабжения паром и теплом станции и построенного рядом с АЭС города Энергодара. В МАГАТЭ отмечают, что электроснабжение станции сейчас неустойчиво. С осени 2022 года она запитана от внешней линии. На площадке станции развернуты 20 резервных генераторов на случай обрыва линии.
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