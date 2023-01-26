Эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Около 10:00 вчера, 25 января, были зафиксированы восемь мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС. Сегодня, 26 января, фиксировалось «еще больше» взрывов. Из-за взрывов вибрировали окна в кабинетах на станции. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на экспертов, которые сейчас находятся на станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре

Фото: РИА Новости Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре

Фото: РИА Новости

По словам господина Гросси, которые цитируются в пресс-релизе агентства от 26 января, группа экспертов «почти ежедневно» докладывает о взрывах вблизи станции в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене. Эти взрывы, отметил господин Гросси, свидетельствуют о военных действиях вблизи атомного объекта, расположенного на линии соприкосновения войск.

«Я уже несколько месяцев призываю к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Я благодарен за мощную поддержку, которую я получил от многих мировых лидеров, в том числе в Европе, но нужно больше. Мы не можем останавливаться»,— заявил господин Гросси.

На Запорожской АЭС восемь реакторов. Шесть из них остановлены, остальные два работают в режиме «горячего останова» для снабжения паром и теплом станции и построенного рядом с АЭС города Энергодара. В МАГАТЭ отмечают, что электроснабжение станции сейчас неустойчиво. С осени 2022 года она запитана от внешней линии. На площадке станции развернуты 20 резервных генераторов на случай обрыва линии.

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