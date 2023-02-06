Politico: десятый пакет санкций закроет лазейки в уже принятых ограничениях

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не будет включать дополнительные экономические меры, а скорее закроет «лазейки» в уже принятых ограничениях. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам источников газеты, «осталось не так много, что можно было бы добавить» в новый санкционный пакет. Поэтому речь идет не о «настоящем пакете», но о дополнении уже принятых ограничений. Как именно будет работать этот механизм, источники газеты не уточнили.

О том, что десятый пакет санкций закроет пробелы в уже принятых ограничениях, ранее говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, десятый пакет санкций будет включать ограничения на сумму €10 млрд. Его планируют принять к годовщине начала российской военной операции на Украине — 24 февраля.

Депутаты Европарламента, призывая ввести новый пакет санкций против России в резолюции от 2 февраля, просили вытеснить с европейского рынка такие российские компании, как ЛУКОЙЛ, «Росатом», а также ввести эмбарго на импорт всех видов российского ископаемого топлива и урана и полностью отказаться от использования газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Подробнее о том, что происходит на 348-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина