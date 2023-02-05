Глава Минобороны Турции анонсировал встречу с делегациями России и Сирии в феврале

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что встреча представителей делегаций Турции, Сирии и России в рамках трехсторонних переговоров пройдет в феврале. Он не назвал точную дату и место проведения переговоров.

«В феврале в продолжение трехсторонней встречи в формате Сирия — Россия — Турция соберутся технические делегации министерств обороны и разведок. Диалог будет продолжен»,— сказал господин Акар в интервью турецкой газете Sozcu.

Переговоры глав Минобороны Турции, Сирии и России прошли 27 декабря в Москве. По данным российского Минобороны, главы ведомств обсудили ситуацию в Сирии, а также борьбу с экстремистами в этой стране. Сирия позитивно оценила результаты встречи.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что к переговорам в рамках следующей встречи делегаций может присоединиться Иран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал предложение подключить к переговорам Иран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Анастасия Ларина