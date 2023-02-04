Власти Португалии заявили о намерении поставить Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Португалии Антонио Коста сообщил, что его страна направит несколько танков Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сколько конкретно, он не уточнил. Министр сказал, что Португалия также сотрудничает с Германией, чтобы получить детали для ремонта некоторых танков. Ожидается, что они могут переданы Украине к концу марта, сообщает агентство Lusa.

В январе власти Германии разрешили другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard. Сам Берлин анонсировал поставку ВСУ 14 танков. Канада пообещала передать еще четыре танка. По данным ABC, 12 стран готовы поставить Украине в общей сложности 100 танков Leopard 2. В числе этих стран — Польша, Финляндия, Нидерланды и Дания, а также Испания.

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Лаура Кеффер