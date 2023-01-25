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Коммерсантъ FM
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El Pais: Испания поставит танки Leopard Украине

Власти Испании решили присоединиться к поставкам танков Leopard Украине, сообщила газета El Pais. Сколько конкретно будет поставлено танков, неизвестно. По данным издания, в общей сложности у испанской армии имеется 347 танков Leopard — то это больше, чем у любой другой страны Европы.

Испания приняла решение после того, как стало известно, что разрешение на поставку танков дала Германия, которая является из страной-производителем. О решении немецкого правительства сообщал Spiegel. Без ее одобрения поставить танки Leopard было бы нельзя. По данным ABC, 12 стран готовы поставить Украине в общей сложности 100 танков Leopard 2. В числе этих стран также Польша, Финляндия, Нидерланды и Дания.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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