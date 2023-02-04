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Коммерсантъ FM
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CNN: китайский аэростат сегодня покинет воздушное пространство США

Летающий над территорией США китайский аэростат покинет воздушное пространство страны сегодня, 4 февраля, в районе штата Северная Каролина. Такой прогноз привело Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), сообщает CNN.

Согласно траектории, спроектированной NOAA, аэростат пролетит над штатами Кентукки и Теннесси, после чего отправится к юго-восточному побережью США. Два неназванных представителя Пентагона также заявили каналу, что воздушный шар, как ожидается, покинет воздушное пространство США и уйдет в направлении океана.

Вчера, 3 февраля, Пентагон заявил, что в небе над США заметили разведывательный аэростат, принадлежащий Китаю. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР, назвав действия Пекина нарушением суверенитета. МИД Китая утверждал, что аэростат является гражданским воздушным судном, которое сбилось с курса.

Подробности — в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Лаура Кеффер

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