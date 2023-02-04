Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД КНР обвинил политиков США в использовании темы аэростата для нападок

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин всегда соблюдал международное право и уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран. Ведомство считает, что некоторые американские политики и СМИ воспользовались появлением китайского аэростата в воздушном пространстве США для нападок на КНР. МИД вновь отметил, что аэростат является гражданским воздушным судном, которое сбилось с курса.

«Некоторые американские политики и средства массовой информации воспользовались этой темой, чтобы напасть на Китай и дискредитировать его, а Китай решительно выступил против этого»,— говорится в комментарии МИД КНР (цитата по «Интерфаксу»).

Комментарий ведомства последовал после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Китай из-за аэростата. Госсекретарь обвинял Пекин в нарушении суверенитета США и международного права. Вместе с тем, как отметила КНР, ни Пекин, ни Вашингтон официально не анонсировали этот визит. «Публикация США соответствующих новостей — это дело США, и мы это уважаем»,— отмечается в комментарии министерства.

Китайский аэростат был обнаружен ранее над североамериканским штатом Монтана. По версии китайской стороны, речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется в сугубо научных целях. Позднее Пентагон обнаружил еще один аэростат — над территорией Латинской Америки.

Как появление аэростата повлияло на отношения между странами,— в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...