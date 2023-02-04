МИД КНР обвинил политиков США в использовании темы аэростата для нападок

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин всегда соблюдал международное право и уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран. Ведомство считает, что некоторые американские политики и СМИ воспользовались появлением китайского аэростата в воздушном пространстве США для нападок на КНР. МИД вновь отметил, что аэростат является гражданским воздушным судном, которое сбилось с курса.

«Некоторые американские политики и средства массовой информации воспользовались этой темой, чтобы напасть на Китай и дискредитировать его, а Китай решительно выступил против этого»,— говорится в комментарии МИД КНР (цитата по «Интерфаксу»).

Комментарий ведомства последовал после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Китай из-за аэростата. Госсекретарь обвинял Пекин в нарушении суверенитета США и международного права. Вместе с тем, как отметила КНР, ни Пекин, ни Вашингтон официально не анонсировали этот визит. «Публикация США соответствующих новостей — это дело США, и мы это уважаем»,— отмечается в комментарии министерства.

Китайский аэростат был обнаружен ранее над североамериканским штатом Монтана. По версии китайской стороны, речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется в сугубо научных целях. Позднее Пентагон обнаружил еще один аэростат — над территорией Латинской Америки.

Как появление аэростата повлияло на отношения между странами,— в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Леонид Уварчев