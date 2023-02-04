На Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Об обстрелах пока информации нет, местные власти также никак это не комментируют.

По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу 14 870 раз. В нынешнем году в предыдущий раз ее массово объявляли 29 января. 2 февраля при попадании ракеты в жилой дом в Краматорске погибли два человека.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Украина и ЕС разработали сигнальную систему».

Лаура Кеффер