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На Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

В Николаевской и Одесской областях Украины сегодня, 29 января, во второй раз объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога действует в Кировоградской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, следует из онлайн-карты оповещения граждан.

Ранее воздушная тревога в Одесской и Николаевской областях объявлялась около десяти часов утра.

Воздушная тревога звучит в украинских областях регулярно. Госпогранслужба Украины в начале января привела статистику по их количеству за прошедший год. По данным ведомства, воздушная тревога чаще всего объявлялась на востоке страны, в целом она звучала 14 870 раз.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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