Главные новости недели в Нижегородской области к 5 февраля

Завод «Красное Сормово» из-за санкций переходит на российские и китайские запчасти. Предприятию необходимо заместить около 75% иностранных комплектующих при сборке судов.

Первые в России такси на электродвигателе начали работать в Нижнем Новгороде. На маршруты «Яндекс.Такси» вышли 180 электромобилей российского бренда Evolute. Проект запустила структура «Роснано» — «Оператор электродвижения». Инвестиции составили 750 млн руб.

Архитектурный совет одобрил концепцию застройки набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Компания «Берег» хочет возвести там жилой комплекс общей площадью около 140 тыс. кв. м. и гостиницу с видом на Волгу.

Делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко посетила Нижегородскую область с двухдневным визитом. На бизнес-форме предприниматели подписали коммерческие договоры на 1 млрд руб. Чиновников прокатили на трамвае «Минин». Это первый вагон, собранный на российско-белорусском предприятии в Ворсме.

Нижегородский минздрав объяснил дефицит лекарств в аптеках повышенным спросом. В ведомстве отметили, что санкционных давлений на фармацевтическую отрасль нет, логистические цепочки уже перестроены.

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