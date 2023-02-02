Архитектурный совет одобрил концепцию застройки набережной Гребного канала

Архитектурный совет при минградразвития Нижегородской области рассмотрел скорректированный мастер-план комплексного развития территории (КРТ) набережной Гребного канала. Инвестор ООО «Берег» намерен застроить жильем и коммерческой недвижимостью почти 20 га арендуемого прибрежного участка напротив домов № 351-522 слободы Подновье, еще 13 га земли региональные власти готовы предоставить ему под территорию инвестиционного развития. Компания «Берег», подконтрольная Константину Тувыкину и Анастасии Воробьевой, хочет построить на берегу жилой комплекс общей площадью около 140 тыс. кв. м. и гостиницу с видом на Волгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Как пояснил разработчик мастер-плана архитектор Александр Дехтяр, они уменьшили этажность в проекте и убрали «резавшую глаз» 17-этажную доминанту: первая линия домов у реки будет не выше четырех этажей. Кроме того, в мастер-плане предусмотрели две «красные линии» для беспрепятственного прохода нижегородцев к реке.

Проект КРТ «Берег» не поддержали только двое членов совета. Архитектор Александр Худин заявил, что в целом считает стратегической ошибкой отдавать участок побережья Волги «частным лицам» под многоквартирную жилую застройку, а мастер-план «Берега» не показался ему цельной и оригинальной концепцией.

По мнению Зои Рюриковой, эту местность было бы правильнее застраивать индивидуальными домами. Господин Дехтяр пояснил ей, что инвестор берет на себя колоссальные затраты по созданию полутора километров берегоукрепительных сооружений и инженерных сетей в этом месте и рассчитывает их окупить.

В прошлом году идею застройки участка Гребного канала жильем поддержал губернатор, выяснилось на заседании. По словам главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова, в прошлые годы были предложения застроить берег типовым кварталом вроде ЖК «Седьмое небо», и теперь важно не допустить «ковровой бомбардировки территории типовыми домами». Другие члены совета похвалили мастер-план ООО «Берег», его параметры было рекомендовано взять за основу.

После прохождения архитектурного совета проект КРТ направляется в региональный штаб под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова. В течение февраля штаб должен рассмотреть этот проект КРТ и решить его судьбу.

Иван Сергеев