Нижегородский минздрав объяснил дефицит лекарств в аптеках повышенным спросом

Дефицит некоторых лекарств в аптеках Нижегородской области временный и связан с ажиотажным спросом, считает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, санкционных давлений на фармацевтическую отрасль нет.

«Логистические цепочки несколько усложнились, но сложились заново. Раньше были прямые поставки из Европы в Москву, сейчас товар привозят через Казахстан, Армению, Грузию. Как гарантируют нам федеральные поставщики, ни один препарат с российского рынка не ушел. Проблема носит временный характер»,– рассказал Давид Мелик-Гусейнов в прямом эфире Центра управления регионом.

Ранее нижегородцы жаловались на нехватку антибиотиков. В Нижегородской областной фармации говорили, что решают проблему закупкой аналогов.

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