Песков об отказе Лукашенко помиловать Сапегу: были предприняты все возможные усилия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заключении россиянки Софьи Сапеги, отбывающей в Белоруссии шестилетний срок. Накануне она получила отказ в помиловании. Господин Песков сказал, что власти сделали, что могли, и Кремль будет следить за тем, как соблюдаются ее права.

«Ъ FM» задал вопрос, почему усилий российских властей оказалось недостаточно, чтобы помочь гражданке страны получить помилование, и обязана ли она отбывать наказание в другой стране.

«Оказалось недостаточно, потому что речь идет про суверенное государство со своими законами. Были предприняты все возможные усилия. Мы будем продолжать отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки»,— ответил господин Песков.

24-летнюю Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в мае 2022 года по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В июне 2022 года она подала прошение о помиловании. По словам отчима девушки, ответ от комиссии был получен 2 января. В администрации президента Белоруссии заявили, что Софья Сапега не подошла под критерии для предоставления помилования по отбытому сроку. Теперь ее семья будет просить, чтобы девушку отправили отбывать наказание в Россию. Александр Лукашенко говорил, что это возможно.

Сапега администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков, а также Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. Ее задержали вместе с ее молодым человеком, бывшим главредом Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair. Telegram-канал Nexta освещал белорусские протесты 2020 года, которые начались после президентских выборов.

Подробнее о деле Софьи Сапеги читайте в материале «Помилование политического характера».

Дарья Эрозбек