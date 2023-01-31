Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России вынесли первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес первый в России приговор по статье «Террористический акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за поджог военкомата. Владиславу Борисенко из Нижневартовска (ХМАО) назначили 12 лет колонии, сообщает ТАСС. Напомним, прокуратура запрашивала для Борисенко 12 лет колонии.

По данным следствия, 4 мая 2022 года Василий Гаврилишен забросал здание военкомата на улице Мира коктейлями Молотова, а Владислав Борисенко снимал это на видео. Позже Гаврилишен признался следователям, что нападение они совершили ради заработка.

Якобы в Telegram к нему обратился некий Ростислав Мухин, предложивший «за работу» до 3 млн руб. Видео поджога они должны были отправить «заказчику» для подтверждения выполненной работы.

Спустя время Василия Гаврилишена и Владислава Борисенко задержали по обвинению в повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Однако дело переквалифицировали на теракт. Ранее о том, что все дела по нападениям на военкоматы будут рассматривать по данной статье, предупреждали в Генштабе РФ.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...