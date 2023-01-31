В России вынесли первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес первый в России приговор по статье «Террористический акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за поджог военкомата. Владиславу Борисенко из Нижневартовска (ХМАО) назначили 12 лет колонии, сообщает ТАСС. Напомним, прокуратура запрашивала для Борисенко 12 лет колонии.

По данным следствия, 4 мая 2022 года Василий Гаврилишен забросал здание военкомата на улице Мира коктейлями Молотова, а Владислав Борисенко снимал это на видео. Позже Гаврилишен признался следователям, что нападение они совершили ради заработка.

Якобы в Telegram к нему обратился некий Ростислав Мухин, предложивший «за работу» до 3 млн руб. Видео поджога они должны были отправить «заказчику» для подтверждения выполненной работы.

Спустя время Василия Гаврилишена и Владислава Борисенко задержали по обвинению в повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Однако дело переквалифицировали на теракт. Ранее о том, что все дела по нападениям на военкоматы будут рассматривать по данной статье, предупреждали в Генштабе РФ.

Илья Смирнов, Екатеринбург