Обвиняемого в поджоге военкомата в Югре просят приговорить к 13 годам колонии

Гособвинение запросило 13 лет колонии строгого режима Владиславу Борисенко, обвиняемому в поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает «РИА Новости». Обвиняемый вину полностью признал и раскаялся в содеянном, однако заявил, что политических мотивов в его поступке не было.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 4 мая 2022 года. По версии следствия, Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен бросили в здание военкомата на улице Мира не менее семи бутылок с зажигательной смесью, однако загорелись не все. Спустя время силовики смогли вычислить и задержать поджигателей.

Изначально в отношении них возбудили уголовное дело о повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ), однако позже его переквалифицировали на теракт (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) /doc/5747898.

Обвиняемые вину признали, но не согласились с изменением статьи, поскольку нападение на военкомат, по их словам, совершалось с целью заработка.

Ранее Василий Гаврилишен рассказал следствию, что в Telegram с ним связался человек, представившийся Ростиславом Мухиным и предложивший «за работу» от 1 млн до 3 млн руб. Обвиняемый заявил, что согласился выполнить заказ из-за финансовых проблем. Тогда ему пришла предоплата в размере $1 тыс. на криптокошелек. Для совершения нападения он привлек Владислава Борисенко, который снимал поджог на камеру, чтобы показать видео заказчику.

Адвокат Владислава Борисенко Сергей Чернышков заявил: «Допустим, что этот поджог был заказан Украиной, но в материалах дела нет доказательств, что это вообще было связано со специальной военной операцией, Владислав поддерживал СВО» (цитата по «РИА Новости»).

Илья Смирнов, Екатеринбург