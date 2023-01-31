МОК назвал клеветническими обвинения советника офиса президента Украины в коррупции

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал обвинения советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в коррупции в свой адрес. В МОК слова господина Подоляка назвали клеветническими и отметили, что они не могут быть основой для конструктивной дискуссии.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии»,— сказано в заявлении организации (цитата по Reuters).

Накануне Михаил Подоляк обвинил МОК в коррупции и получении денег от России.

Заявление сделано на фоне обсуждения возможности участия российских спортсменов в международных стартах. Ранее МОК выступил за возвращение российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки боевых действий на Украине. В организации отмечали, что олимпийское движение не стоит политизировать.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут (Артемовск) и заявил, что разочарован его словами о необходимости допуска всех спортсменов на соревнования. На Украине также собираются обсудить возможность бойкота олимпиады в Париже в 2024 году в случае допуска на нее российских спортсменов. В свою очередь, в МОК считают, что концепция выступлений россиян под нейтральным флагом на соревнованиях хорошо показала себя на Australian Open.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем Ханчжоу».

Олеся Павленко