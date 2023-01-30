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Коммерсантъ FM
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Макфол: для получения F-16 Зеленский может пообещать не использовать их на территории РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол (занимал этот пост с 2012 по 2014 год) считает, что президент Украины Владимир Зеленский может пообещать не использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Пока Вашингтон отказывает в их поставках, опасаясь именно этого.

Майкл Макфол

Майкл Макфол

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Майкл Макфол

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«В обмен на получение этого оружия президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении этого оружия для нанесения ударов по целям внутри России»,— пишет господин Макфол в колонке для Foreign Affairs. В конечном счете, считает экс-посол, военно-воздушным силам Украины необходимо будет перейти с самолетов советского или российского производства на истребители США, а украинские пилоты должны начать осваивать F-16.

Обсуждение возможности передачи этих истребителей в Вашингтоне ведется. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киеву необходимы по меньшей мере пять бригад, в каждой — три эскадрильи (всего приблизительно 180 самолетов).

Германия, одобрившая поставки Украине боевых танков, передачу истребителей пока исключила.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Мария Федотова

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